El PS, disposat a no ser el número 1 de la candidatura a les comunals

La formació socialdemòcrata vol bastir una alternativa progressista a Demòcrates per sobre d’interessos partidistes

El Partit Socialdemòcrata (PS) estaria disposat a cedir el número 1 de la llista per a les eleccions comunals vinents a un altre partit. La formació manté converses, segons ha pogut saber aquesta publicació, amb forces com, per exemple, Concòrdia i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per formar una candidatura conjunta, però encara no ha tancat cap acord. Amb aquest gest, el PS enviaria el missatge als possibles socis que la prioritat de la formació és bastir una alternativa progressista a l’hegemonia demòcrata per sobre d’interessos partidistes. “No és sí o sí que el número 1 de la llista hagi de ser