Afers Socials ampliarà el servei d'atenció domiciliària

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:18

La xifra d'efectius treballant al Servei d'Atenció Domiciàlaria (SAD) se situa a l'entorn dels 20 i es preveu ampliar la plantilla amb un edicte que està actualment en curs per cobrir nou places i una futura convocatòria per cobrir-ne cinc més. L'objectiu és assolir els 35 professionals. Així ho ha explicat avui la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, durant la 28ena edició de la Festa Magna amb motiu de la Diada per a la gent gran.La jornada d'avui ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel president de la Federació de la gent gran d'Andorra, Fèlix Zapatero. La celebració ha començat amb una missa aquest matí al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell i s'ha completat amb l'habitual dinar al Complex Esportiu d'Encamp, que ha aplegat uns 500 avis i àvies, al que s'han sumat els set cònsols majors.Segons Marín, ampliar l'atenció domiciliària és una de les voluntats per millorar l'acompanyament de la gent gran al seu entorn domèstic, alhora que es mitiga la problemàtica de les llistes d'espera per entrar a les residències. Tot i que la prioritat del ministeri és allargar l'estada dels avis a les seves llars, Marín ha admès que hi ha persones que pateixen de "solituds no desitjades" i que requereixen de més atenció. Ha recordat que alguns dels projectes per paliar-ho són l'obertura del nou centre de dia a Escaldes-Engordany, així com la propera construcció d'un geriàtric a Encamp que, malgrat ser d'iniciativa privada, permetrà al Govern disposar d'unes seixanta places concertades.En aquest sentit, Zapatero ha celebrat que Govern treballi per facilitar recursos al col·lectiu, posant d'exemples el tercer pagador a les farmàcies o la finestra única pels tràmits, però ha insistit en fomentar altres qüestions, com ara, els viatges a l'extranger o la pujada de les pensions per a les persones que ho requereixin.