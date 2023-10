Objectiu Comú lamenta que la majoria "financi" mig milió al Govern de les obres del nou CAP

Actualitzada 09/10/2023 a les 20:34

El grup de la minoria al comú de Canillo ha criticat en el consell celebrat avui a la tarda que el conveni amb el Govern per a la construcció del nou centre d'atenció primària (CAP) permeti a l'executiu de pagar 550.000 euros de la seva part de les obres fins al 31 de desembre del 2027. El conseller d'Objectiu Comú, Albert Torres, ha criticat aquesta clàusula del conveni i ha assenyalat: "El comú de Canillo no ha de fer de banc del Govern". La consellera Dolors Cabot, per la seva part, ha lamentat que, si s'activa la clàusula, el comú no podrà disposar de mig milió d'euros en la propera legislatura. El cònsol menor, Marc Casal, ha recalcat que l'acord s'emmarca en les bones relacions amb l'executiu i ha destacat que el que compta és que l'equipament s'inaugurarà el segon trimestre de l'any vinent. Els treballs de construcció del CAP i la reforma de la plaça del Prat del Riu tindran un cost total de poc més de dos milions d'euros, de què 650.000 euros haurà de pagar el Govern.