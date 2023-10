El comú comença les obres dels pisos socials a l'avinguda Pessebre

La corporació escaldenca farà l’aparcament i la planta baixa, mentre que el Govern està a càrrec de construir l’edifici

El comú d’Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida als treballs per construir els pisos de preu assequible a l’avinguda del Pessebre número 60. Les primeres tasques a executar consisteixen en la preparació del tancament de la zona on s’actuarà per seguretat i, més tard, encetar l’excavació i la construcció de l’aparcament, així com de la planta baixa. Es preveu que el pàrquing ofereixi places per als llogaters, però també per a ciutadans que no visquin a l’edifici, mentre que la planta baixa projecta ser un emplaçament per a un espai públic per al gaudi dels parroquians. Es pretén que aquesta plaça