El bus d'Engolasters passarà cada hora

El comú d'Escaldes canviarà el funcionament del bus d'Engolasters a partir de dilluns vinent per adaptar-lo a les necessitats de la tardor i l'hivern. La corporació ha anunciat que la freqüència de pas serà cada hora i dels 11 viatges que hi havia fins ara durant la setmana s'amplia a 13. El primer recorregut és a les 7 hores des de Caldea amb una bus cada hora fins al migdia, i llavors l'horari serà cada hora des de les 13.15 hores fins a les 21.15 hores.L'anomenada Línia Verda deixara d'arribar al Camp del Serrat durant la setmana i només tindrà servei el cap de setmana a les 9.35 hores, a les 13.35 hores i a les 17.35 hores. El comú destaca que així es cobreix la demanda per pujar fins a Engolasters que durant la tardor i l'hivern només genera interès els dissabtes i diumenges.El comú valora positivament el desdoblament de la línia d'Engolasters i el bus a demanda "que ha permès donar un millor servei als usuaris". I exposa que del juny a l'agost la zona a la demanda ha fet 12.502 viatges i la línia verda ha completat 6.022 de juliol al setembre.