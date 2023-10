Demòcrates confirma Jordi Alcobé per liderar la llista de Canillo

Actualitzada 09/10/2023 a les 09:40

Jordi Alcobé va ser confirmat ahir pel comítè de Demòcrates a Canillo per liderar la llista de les eleccions comunals del 17 de desembre. Com ja va avançar el Diari, l'exministre d'Economia i Territori era l'escollit per ser cap de llista per als comicis després que el cònsol actual, Francesc Camp, hagués anunciat que no es presentaria a la reelecció.L'elecció d'Alcobé es va decidir anit en la reunió del comitè parroquial de manera unànime i ara es treballarà per completar la llista amb la resta de candidats per a les eleccions comunals, segons informa el partit. Jordi Alcobé va formar part del Govern de Toni Martí com a ministre d'Economia i Territori entre el 2011 i el 2015.Demòcrates remarca que l'objectiu d'Alcobé serà repetir la victòria de Camp i donar continuïtat al mandat dels taronges durant quatre anys més.