Balanç “molt positiu” del festival de teatre al carrer amb 2.000 espectadors

Actualitzada 09/10/2023 a les 06:23

El comú de Sant Julià de Lòria va tancar ahir la segona edició de Festac, el festival del teatre al carrer, amb un balanç “molt positiu”, segons la cònsol menor, Mireia Codina. L’esdeveniment va aplegar uns 2.000 espectadors amb 23 funcions diferents al llarg del cap de setmana, entre 200 i 300 persones per espectacle. Codina va celebrar la rebuda del públic, així com la satisfacció de les 16 companyies artístiques per donar-se a conèixer. Segons el director artístic del festival, Sergi Vallès, l’objectiu va ser “ajudar i acompanyar la internacionalització dels artistes”, atès que moltes d’elles són de fora. El Festac podria optar a una tercera edició de cara a l’any vinent per “seguir donant suport al festival”, segons Codina, ja que es tracta d’una iniciativa que “dona valor a la nostra parròquia i cal seguir consolidant-la, hi continuarem apostant”.