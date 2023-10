A la venda les entrades de la temporada infantil de teatre

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:49

Música en directe, titelles i dansa formen part de la nova temporada de teatre infantil de tardor-hivern del comú d'Andorra la Vella que arrenca el proper 21 d'octubre. S'inicia amb Loops, amb la companyia catalana de teatre familiar 'Engruna teatre' que a través d'uns personatges de titelles que toquen el violoncel i la flauta, reflexionen sobre el pas del temps.La següent cita serà el 18 de novembre amb el muntatge Clementina, de la companyia andorrana 'Somhiteatre'. La proposta uneix el teatre i la dansa, gira al voltant dels estereotips i de les idees preconcebudes de sobre el que els hi agrada als infants.L'últim muntatge serà el 16 de desembre. Amb l'espectacle Cotó, dels catalans 'Txo Titelles', que presenten una història protagonitzada per un conill que parla de la importància d'acceptar la mateixa singularitat i de conviure amb la diversitat des del respecte.Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions a les 17 hores i a les 18.30 hores. L'entrada és gratuïta per als infants i el preu per adults és de 4 euros. Els tiquets es poden adquirir des d'avui a www.andorralavella.ad/entrades.