Actualitzada 08/10/2023 a les 06:32

Ahir va començar el cicle de rutes guiades per diferents indrets d’Encamp per “descobrir i redescobrir paisatge de tardor en plena muntanya”, segons va informar el comú. La primera sortida va ser al Pas de la Casa per trepitjar les tres fronteres. Hi haurà vuit sortides fins a l’1 de novembre a un preu de cinc euros per participant.