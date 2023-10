Tancament "molt positiu" del Festac de Sant Julià

Actualitzada 08/10/2023 a les 13:17

El comú de Sant Julià de Lòria ha tancat aquest matí la segona edició de Festac, el festival del teatre al carrer, de manera "molt positiva", segons ha explicat la cònsol menor, Mireia Codina. L'esdeveniment ha aplegat uns 2.000 espectadors, entre 200 i 300 per espectacle, al llarg de 23 funcions que s'han ofert al llarg del cap de setmana. La millora aquest any ha sigut l'augment tant en nombre d'espectacles com en la seva qualitat, segons ha concretat el director artístic del festival, Sergi Vallès. L'objectiu és ajudar i acompanyar la internacionalització" de les companyies, segons ha explicat, algunes de les quals han iniciat la seva producció al Festac.Codina ha celebrat la rebuda del públic, així com la satisfacció dels artistes. "Estan molt contents de l'acollida. Ha sigut com un aparador per vendre la seva obra i producció", ha comentat. Uns dels objectius ha sigut potenciar l'eix comercial de la parròquia i donar vida als carrers i a les places: "Els restaurants han estat plens, de gom a gom", segons la mandatària comunal.El Festac podria optar a una tercera edició de cara a l'any vinent per "seguir donant suport i recolzament al festival", segons Codina, ja que es tracta d'una iniciativa que "dona valor a la nostra parròquia i cal seguir consolidant-la, hi continuarem apostant". L'escola Líquid Dansa ha estat l'encarregada de cloure la segona edició del festival amb el ball contemporani 'Ver/Mut'.