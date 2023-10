L’activitat tanca la tercera campanya nacional per promoure l’exercici físic i l’esport

La tercera campanya nacional per l’exercici físic i l’esport va posar ahir al matí punt final amb la marxa Mou-te per la teva salut com a activitat final, enguany amb unes 1.500 persones inscrites, i que ha estat impulsada pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut juntament amb els set comuns. Totes les parròquies van donar-hi el tret de sortida simultàniament a les 11 del matí, entre les quals Andorra la Vella, que va reunir entre 250 i 300 participants, i Encamp més de 360. La iniciativa va tancar amb una recaptació de 4.500 euros destinats íntegrament