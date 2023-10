Inici de les obres dels pisos socials de l'avinguda Pessebre

Actualitzada 08/10/2023 a les 12:14

El comú d'Escaldes-Engordany inicia els treballs per construir els pisos de preu assequible a l'avinguda del Pessebre número 60 de la parròquia. Les primeres tasques se centren en l'excavació i la construcció de l'aparcament i de la planta baixa, on s'ubicarà un espai públic. De moment s'han començat els treballs per fressar l'asfalt i deixar-ho a punt per començar les feines de micropilotatge, segons concreta la corporació.La previsió és que les obres d'excavació i construcció de l'aparcament i la plaça tinguin una durada de set mesos, temps que Govern, encarregat de construir l'edifici d'habitatges de lloguer a preu assequible, podria aprofitar per posar el marxa els processos per materialitzar la construcció de l'immoble, indiquen en nota de premsa.