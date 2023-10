Cairat lamenta que la reforma del Prat Gran es faci amb “pressa”

El conseller alerta que la remodelació de l’espai públic no s’anticipa a la possible pèrdua en el futur de places d’aparcament al centre

El conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Cerni Cairat lamenta la “manca de visió de futur” de la majoria en el projecte de remodelació del parc infantil del Prat Gran. El representant comunal titlla de “reduccionista” la proposta de l’equip de govern, ja que “s’ha limitat a reformar el que hi ha”. Cairat alerta que els aparcaments d’ús públic que hi ha a la zona, el del Camp Gran i el del Prat Nou, se situen en terrenys de propietat privada, fet que no permet garantir que continuïn a disposició dels ciutadans en el futur. “D’un