Un equip escocès prepara la temporada de natació al Pas

Actualitzada 06/10/2023 a les 19:37

El Centre Esportiu del Pas de la Casa acollirà durant aquest i el proper mes a diferents equips internacionals de natació de primer nivell. Els clubs podran aprofitar les instal·lacions com ara la piscina o el gimnàs per dur a terme els seus entrenaments i preparar-se, alguns fins i tot pels propers Jocs Olímpics de París 2024.El primer a començar l'estada ha estat l'equip de la University of Edinburgh Performance Swim, els seus membres van arribar el passat diumenge i es quedaran fins el 21 d'octubre per preparar competicions a nivell internacional a més de repetir durant la temporada dues estades mes a l'hivern i a la primavera.Les estades de natació continuaran aquesta setmana amb la selecció nacional de Portugal en col·laboració amb la FAN. Es continuarà amb el Liege Natation belga, que vindrà amb quatre nadadors del 18 d'octubre al 6 de novembre. Seguit de la Federació Alemanya de Natació, que estara al Pas de la Casa del 21 a l'11 de novembre amb 20 nedadors.El següent equip a fer la seva estada esportiva serà el Club de Natació Sant Andreu, que vindrà del 31 d’octubre fins al 18 de novembre. De cara a principis de l’any que ve, les instal·lacions del Centre Esportiu del Pas de la Casa acolliran una nova sèrie d’estades de natació amb la visita de més equips internacionals, entre ells, la Real Federació Espanyola de Natació i, de nou, el Club de Natació Sant Andreu, entre d’altres.