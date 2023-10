Obres d'eixamplament del passeig del riu de la capital

Actualitzada 06/10/2023 a les 14:38

El comú d'Andorra la Vella inicia dilluns les obres d'eixamplament de dos trams del passeig del riu, a la zona entre el Parc fluvial el carrer Prat Salit. La corporació explica que en aquesta part del passeig hi ha dos punts més estrets que la resta i que amb aquests treballs passaran a tenir la mateixa amplada que la resta del vial. D'aquesta manera, es retiraran els dos trams de reixa que hi ha actualment al passeig, ubicats perquè inicialment es preveia que hi passessin dos ponts per travessar el riu, projecte que amb les modificacions urbanístiques es va desestimar, segons indica el comú en nota de premsa.Les obres es faran entre el dilluns 9 d'octubre i el 13 de novembre i mentre durin no es podrà accedir a la zona afectada. Els vianants hauran de desviar-se per l'avinguda Santa Coloma o l'avinguda Salou.D'altra banda, dilluns també s'inicien uns treballs de consolidació d'uns rocs de la zona del Roc del sender, a l'altura del rec de l'Obac. Els treballs es faran entre el dilluns i divendres, de les 8 a les 16 hores, i per precaució no es podrà accedir a al tram del rec entre Terra Vella i el Centre esportiu dels Serradells. De forma alternativa, els vianants hauran de baixar per la'ccés del camí de la Llosa fins al carrer Terra Vella i, des d'allà, seguir amunt fins a la carretera de la Comella.