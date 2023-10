La fadista Dulce Pontes, al Transversals

El cicle inclourà quatre conferències amb l’objectiu de generar pensament crític

El comú organitza la tercera edició del cicle Transversals, un espai creat per afavorir l’intercanvi de coneixements i l’esperit crític. De fet, el cicle es defineix com la confluència de disciplines i de persones de procedències diverses en què es genera un interessant espai de transformació i aprenentatge. En aquesta ocasió la protagonista del cicle és la cantant i compositora de fados Dulce Pontes, que participarà en una tertúlia amb la periodista musical de La Vanguardia Maricel Chavarria. L’acte tindrà lloc dijous 19 d’octubre a les set de la tarda a la sala d’actes del comú. La xerrada servirà per fer