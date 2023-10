Inscripcions obertes a la 'Travessa Transfronterera'

Actualitzada 06/10/2023 a les 10:43

Sant Julià de Lòria ha obert les inscripcions per participar en la 'Travessa Transfronterera' que uneix la parròquia amb la Seu d'Urgell. Aquesta edició consta de dos recorrreguts el llarg de 20,6 quilòmetres i el curt de 14,6 quilòmetres. El primer recorregut sortirà des de Sant Julià de Lòria i arribarà a la Seu d'Urgell passant per Aixirivall, Auvinyà, Juberri, Arcavell i Calvinyà. El segon unirà el Coma Bella amb Juberri, Arcavell, Calvinyà i la Seu d'Urgell.Les places són limitades i tothom que hi vulgui participar té temps d'inscriure's fins al 27 d'octubre a www.transfronterera.com. Les edats mínimes de participació són de 16 anys pel llarg i de 12 pel curt. El preu del dorsal es manté a 15 euros.