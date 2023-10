“Avui ells, demà nosaltres”

El dotzè saló de la gent gran permet una estona d’esbarjo i comunitat a la parròquia escaldenca.

El dotzè Saló de la gent gran es va poder tornar a celebrar ahir després de la pandèmia a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Tots els avis i àvies van gaudir de l’estada visitant els diferents estands i participant en les activitats que s’havien preparat per a ells. Els patrocinadors que hi van participar van ser Caldea, Creand, el centre de formació d’Aixovall, la farmàcia Roser Miró, Gala Perfumeries, el SAAS, Andorra Telecom i RTVA, entre d’altres. Com a eix vertebrador el saló va destacar la intergeneracionalitat, creant diferents activitats al voltant del terme, com un taller de vinyetes, una