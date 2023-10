Lloguers a temporers de 470 a 825 euros al mes al Pas

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:42

El comú d'Encamp juntament amb el Govern convoquen un concurs públic nacional per adjudicar la concessió administrativa per a la gestió i explotació d'unitats immobiliàries destinades a habitatges de temporers al Pas de la Casa, tal com publica el BOPA avui.L'adjudicatari haurà de realitzar els serveis de gestió i explotació dels habitatges, els trasters i les places d'aparcament situats a l'edifici la Solana del Pas de la Casa. La proposta està destinada a empreses andorranes del sector terciari que necessitin disposar de treballadors temporers al Pas de la Casa per la temporada d'hivern 2023-2024.Els licitadors han de fer-se càrrec d'un cànon de 9.200 euros mensuals, un total de 55.200 euros per sis mesos de concessió i per la totalitat de les unitats immobiliàries que pretenen adjudicar-se a un únic adjudicatari.Els habitatges que se cediran són 5 pisos d'una habitació, 8 pisos de dues habitacions i 2 pisos de tres habitacions. Els habitatges tindran una plaça d'aparcament i un traster. Els pisos d'una habitació tenen un cost de 470 euros al mes, els de dues cambres tenen un preu de 650 euros al mes i els de tres habitacions 825 euros al mes.Les ofertes s'han de presentar abans de les 10 hores del 16 de novembre.