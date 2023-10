La capital posa en marxa el consell de joves

Actualitzada 04/10/2023 a les 16:45

El comú d'Andorra la Vella posa en marxa el consell de joves, un projecte participatiu que comptarà amb la participació de dos alumnes de 2n d'ESO, quatrième i 9 Years de cadascun dels sis centres de la parròquia. Els membres seran escollits pels seus companys i la primera sessió se celebrarà el 24 d'octubre. La corporació informa que la iniciativa segueix la línia del consell d'infants i del consell de la gent gran, amb la finalitat de fer partícips els adolescents de les decisions que es prenen a la parròquia.Els joves escollits seran els encarregats de fer les funcions de consellers i conselleres joves, fent d'intermediaris entre el comú i la resta d'alumnes de la seva escola. D'aquesta manera, a cada centre escolar es treballaran els continguts de l'òrgan i s'establiran espais per poder desenvolupar les propostes que es treballaran a les sessions plenàries. Abans de la primera sessió constitutiva s'han fet tallers a totes les escoles on les tècniques del servei de Joventut i Participació Ciutadana del comú han explicat als alumnes què és el consell de joves, com poden participar-hi, i que implica ser conseller o consellera.