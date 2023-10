Encamp entrega 3.740 euros a Càritas

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:12

El comú d'Encamp ha fet entrega aquesta tarda d'un xec per valor de 3.740 euros a Càritas d'Encamp corresponents a la venda d'entrades del V Trofeu Encamp de bàsquet. La recaptació es va fer el passat mes d'agost amb dos partits de pretemporada entre els equips masculins BC MoraBanc Andorra i Limoges CSP i els femenins Barça CBS i el Cadí la Seu.La cònsol major, Laura Mas i el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez han rebut a la casa comuna representants de l'entitat per fer-los entrega del xec i agrair-los de forma simbòlica amb aquesta aportació tasques que duen a terme.La recaptació atorgada es destinarà a projectes socials desenvolupats per l’entitat.