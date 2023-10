Concert del quartet de guitarres '40 Fingers' a Ordino

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:55

El comú d'Ordino i Creand Fundació han organitzat un concert del quartet acústic de guitarres '40 Fingers' reconegut internacionalment per les seves reinterpretacions icòniques de peces musicals de rock, pop i bandes sonores de cinema i sèries de televisió. El grup actuarà el pròxim 20 d'octubre a les 21 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra, on es podrà escoltar un ampli repertori de peces originals i covers de clàssics populars de la música moderna arranjats per a quatre guitarres.El quartet 40 Fingers és un fenomen crossover italià creat el 2017. Aquests quatre guitarristes, Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi i Andrea Vittori, exploren noves galàxies de so amb un ampli repertori de diferents estils, que va des del rock i el jazz, fins a la música llatina i famoses bandes sonores.Les entrades del concert es posen a la venda demà dia 4 d'octubre i es poden adquirir al web https://festivalsordino.4tickets.es/ i a l'Oficina de Turisme d'Ordino. El preu de les entrades és de 30 euros, a la venda anticipada, i de 35 euros, el dia del concert.