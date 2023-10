Astrié remarca la importància de democratitzar l'espai públic

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:31

El cònsol major de la capital, David Astrié ha intervingut avui en la segona sessió del Forum of Mayors que té lloc al Palais des Nations a Ginebra i que enguany es centra en la regeneració de les ciutats.Astrié ha detallat les mesures que s’han desenvolupat en els darrers anys per democratitzar l’espai públic i potenciar els desplaçaments a peu per la capital, amb voravies més amples i espais destinats als vianants, com l’avinguda Meritxell, el carrer Callaueta, o la reforma integral de les avingudes Santa Coloma i d’Enclar per connectar a peu Andorra la Vella i Santa Coloma. Alhora, ha esmentat el projecte Metrominut una experiència que marca les distàncies entre zones de la parròquia per fer veure al ciutadà que es pot recórrer sencera a peu en poc menys d'una hora.El cònsol major també ha citat altres accions com la limitació de velocitat a 30 quilòmetres hora en tota la zona urbana i l'eliminació progressiva dels vehicles oferint el bus comunal gratuït. De la mateixa manera, ha ressaltat que en els darrers 8 anys s'ha incrementat un 30% la superfície destinada als parcs.Quan a reptes de futur, Astrié ha parlat dels estudis de càrrega que s'estan duent a terme per adaptar el model de creixement urbanístic de la parròquia i poder gestionar de manera correcta aspectes com els recursos hídrics.