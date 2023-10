Actualitzada 02/10/2023 a les 06:05

Noranta persones van participar i col·laborar en l’anomenat Zumbathon, una màster class de zumba que es va celebrar diumenge a les sis de la tarda a la plaça de l’antiga caserna dels bombers. La iniciativa organitzada per Princiesport i el Centre esportiu Serradells tenia com a objectiu recaptar fons per a la Creua Roja.