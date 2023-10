Els síndics visiten les obres del CAP de Canillo i el Palau de Gel

Actualitzada 02/10/2023 a les 18:37

El síndic general, Carles Ensenyat i la subsíndica general Sandra Codina acompanyats dels cònsols majors i menor de Canillo, Fransesc Camp i Marc Casal han visitat l'evolució de dues obres que s'estan duent a terme al nucli de Canillo i que estaran enllestides en els pròxims mesos.D'una banda, han visitat els treballs de construcció del nou Centre d'Atenció Primària que dotarà a la parròquia d'un nou espai modern per l'atenció mèdica i la remodelació de la plaça adjacent amb una inversió global de més de 2 milions d'euros. L'estructura de l'edifici del CAP servirà de grades, estil amfiteatre, que allotjaran el públic dels espectacles que s'organitzin a la plaça. Tots els treballs estan previstos que s'acabin al llarg del primer trimestre de l'any vinent.D'altra banda, han recorregut les obres de remodelació dels Palau de Gel i de les instal·lacions esportives que acull, com ara la piscina i la pista de gel. Els treballs tenen un cost de 5,2 milions d’euros i està previst que es finalitzin just pel pont de la Puríssima. Entre les millores que inclourà l’edifici, destaca l’eficiència energètica i la generació d’energia renovable amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta la pista de gel.