David Astrié participa al Forum of Mayors a Ginebra

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:59

Andorra la Vella participa avui i demà en el Forum of Mayots 2023, la conferència mundial d'alcaldes que organitza la UNECE (comissió econòmica per a Europa de les Nacions Unides) al Palais des Nations de l'ONU a Ginebra i que se centra en el desenvolupament urbà de les ciutats. L'eix central de l'edició del 2023, a la qual s'ha convidat Andorra la Vella a participar, és la regeneració urbana cap al 2030.El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, intervindrà demà en una de les taules rodones per exposar el model d’Andorra la Vella per esdevenir una ciutat més caminable, que posa el ciutadà al centre i redueix el volum de vehicles, mitjançant la creació d’espais per a vianants, com l’avinguda Meritxell o la connexió entre Andorra la Vella i Santa Coloma, i la instauració del transport públic gratuït.