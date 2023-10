Actualitzada 01/10/2023 a les 06:19

Ja es poden adquirir els forfets de temporada d’esquí que tindran un descompte especial per als residents de la parròquia. Per accedir al descompte s’ha de demanar el certificat de residència a Tràmits del comú on constin com a mínim dos anys de residència. Un cop adquirit el certificat s’ha d’adjuntar a l’hora de fer la compra.