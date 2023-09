PS+Independents i Agrupament Encampadà retreuen a Mas que no els fes arribar abans la informació sobre l’acord

Sí unànime dels consellers a la nova concessió a Saetde, però amb crítiques a la gestió de la informació per part dels cònsols. Els grups del PS+Independents i Agrupament Encampadà van votar ahir a la tarda a favor de l’acord a què el comú ha arribat amb la societat perquè gestioni el domini esquiable de la parròquia en els propers 50 anys. Tot i això, tots dos grups van retreure a la cònsol major, Laura Mas, que no els fes arribar la documentació sobre el projecte fins fa tot just tres setmanes, un termini que consideren insuficient per poder valorar