Pàmies proposa un límit anual als nous habitatges

La consellera del grup de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, demana al comú que la revisió extraordinària del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), que el comú preveu aprovar l’any vinent, fixi un límit màxim al creixement d’habitatges per any. “No soc partidària del creixement pel creixement”, va afirmar la representant comunal. Pàmies va valorar molt positivament la presentació que van fer les tres arquitectes encarregades del projecte en la reunió de poble celebrada dimecres a la nit a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO). “Els arguments que plantegen i els principis que defensen són ideals. Ara, però, caldrà veure com s’acaba definint