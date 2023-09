Bona acceptació a l'estrena de "Els horitzons del gegant de pedra"

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:35

La projecció del documental "Els horitzons del gegant de pedra" als Cinemes Illa Carlemany, va tenir una bona rebuda, traduint-se en les 300 entrades que es van exhaurir en poc temps. El reportatge s'ha realitzat per commemorar el 20è aniversari de la creació del Comapedrosa, "a la Massana i al país tenim molta gent aficionada a la muntanya i que estima el Parc Natural. Per això pensem que hi ha molta gent interessada a veure el documental", va assegurar el conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde.El reportatge és una producció de l'equip de Ràdio i Televisió d'Andorra format per la periodista Laura Cugat i el reporter gràfic Ricard Tenza, a més de comptar amb les imatges del fotògraf Jaume Riba, expert en reportatges de muntanya.El documental fa un repàs pels vint anys del parc natural, des de la seva constitució, l'any 2003. El reportatge compta amb declaracions de representant dels diferents mandats, a més de professionals que han viscut molt a prop l'evolució de l'espai protegit.