Actualitzada 28/09/2023 a les 06:35

El pilot Albert Llovera va impartir una xerrada motivacional ahir a la tarda als joves d’Andorra la Vella dintre de l’espai del Rusc, per explicar la seva filosofia de vida i com superar les adversitats. La consellera de Joventut del comú de la capital, Judit Ruiz, va avançar que pròximament hi haurà xerrades amb més esportistes.