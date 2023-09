Encamp aprova per unanimitat la nova concessió a Saetde

Actualitzada 28/09/2023 a les 17:18

Els grups del PS + Independents i Agrupament Encampadà han votat avui a la tarda a favor de la nova concessió a Saetde del domini esquiable de la parròquia. Tot i això, tots dos grups han retret a la cònsol major, Laura Mas, que no els fes arribar la documentació sobre el projecte fins fa tot just tres setmanes, un termini que han considerat insuficient per poder valorar els detalls de l'acord i fer-hi aportacions constructives. El socialdemòcrata David Ríos ha afirmat: "Votem a favor de la nova concessió perquè serà bona per a la parròquia, però la gestió que n'ha fet el comú no ha estat bona".