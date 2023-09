Sant Julià destina 1,5 milions d'euros a despeses de l'incendi del Centre Cultural

Actualitzada 27/09/2023 a les 12:18

La sessió ordinària del Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha girat entorn de la presentació dels pressupostos del segon trimestre del 2023. La consellera Marfany ha detallat que "presenta un saldo positiu de 52.601 euros, essent el total dels ingressos de 9.734.912 euros, el que representa una execució del 45% del pressupost".El total liquidat de despeses ha estat de 9.682.311 euros, un 38% d'execució del pressupost final, tot i que l'import ja compromès ascendeix a 13.787.088 euros, un 54%. D'altra banda, pel que fa a les inversions, l'import executat és de 3.709.690 euros, un 35% del pressupost final i dels actius financers s'ha executat el 54%. D'aquesta manera l'endeutament comunal se situa al 60% de l'import disposat, representant 9.158.345 euros.Durant la sessió s'han aprovat diverses ordinacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Un total de 426.000 euros seran per finançar els desperfectes dels aiguats i altres treballs dels departaments d'Urbanisme. Alhora, es destinaran 1.500.000 euros per finançar diverses despeses generades a causa de l'incendi del Centre Cultural i de congressos lauredià. També 4.911 euros seran per fiançar l'adquisició de mobiliari pels despatxos del servei de promoció cultural i 1.870,55 euros per finançar la substitució de la multifuncions de l'oficina de Turisme.A més, s’ha aprovat l’ampliació del contracte dels treballs de construcció i instal·lacions del Centre Cultural per un import d’1.316.848 euros i l’adjudicació dels treballs d’emergència a la urbanització El Bedràs d’Aixirivall.