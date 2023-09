Ordino vol un nou model on "el disseny urbà estigui pensat al servei del ciutadà"

Actualitzada 27/09/2023 a les 21:31

El comú d'Ordino ha presentat aquest vespre a la reunió de poble l'encàrrec del pla d'ordenació urbanística que servirà com a base tècnica per preparar una revisió excepcional del POUP. La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha indicat que "volem un nou model en el que el disseny del nucli urbà estigui pensat al servei del ciutadà i a la qualitat de vida de les persones en funció de les seves necessitats", mentre que el cònsol major, Josep Ángel Mortés, ha assegurat que "cal decidir quin model de parròquia volem per Ordino. No es tracta d'una decisió política sinó d'assegurar un llegat a les futures generacions".La corporació ha donat a conèixer avui la primera i la segona fase del projecte, que respon a la necessitat de trobar "l'equilibri entre el desenvolupament econòmic i la conservació del patrimoni natural". La primera fase ha comptat amb l'anàlisi de tota la informació, s'ha sistematitzat i organitzat tot el contingut gràfic, així com fet un treball de cartografia i la creació d'un gran volum de material tècnic que abans no es disposava. En la segona fase es realitzarà, a partir de l'anàlisi de les dades, una proposta de model a partir de diferents valors territorials, mediambientals i de qualitat de vida. El comú indica que la proposta s'està enllestint i preveuen que es presenti durant el mes d'octubre o novembre en una segona reunió de poble. En aquesta es determinarà quines seran les modificacions que es faran a la revisió excepcional del POUP.Finalment, el comú ha anunciat que s'està treballant l'estudi de càrrega que va encomanar el Govern, el qual es donarà a conèixer a finals d'any.