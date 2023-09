La Massana llança una campanya per promocionar la web turística

Actualitzada 27/09/2023 a les 12:42

'A la Massana, més', és l'eslogan de la campanya per promocionar la web turística visitalamassana.ad, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme. Aquest portal va néixer fa justament un any amb l'objectiu de difondre, d'una manera visual i atractiva, l'oferta turística, esportiva, cultural i lúdicade la parròquia, a més d'informació dels comerços. La resposta ha estat molt positica i la web rep una mitjana de 13.250 consultes mensuals.El comú vol fer un pas endavant per potenciar aquest canal de difusió posant en valor l'oferta massanenca amb un to fresc i divertit i donant protagonisme a les especificitats de la parròquia.Ja s'han instal·lat diferents plafons a les aprades de bus, per cridar l'atenció dels visitants. La campanya de carrer es completarà amb càpsules a les xarxes socials, en què s’aniran mostrant els diferents atractius de la Massana