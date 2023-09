La Xarranca rep les claus del nou local del Parc Central

L’entitat podrà gaudir de l’espai per un període de dos anys

El comú d’Andorra la Vella va fer entrega ahir a l’associació de creadors La Xarranca de les claus del nou espai d’expressió artística i exposició que ocuparà al Parc Central. Les instal·lacions, ubicades a la zona propera al llac, tenen uns 120 metres quadrats de superfície, on s’ha fet una intervenció durant els darrers mesos per adaptar-les a les necessitats del col·lectiu. Es tracta d’un espai, propietat del comú, que té una localització cèntrica i que els darrers anys estava ocupat pels serveis de manteniment del parc. Des d’avui, i per un període inicial de dos anys prorrogables, La Xarranca pot