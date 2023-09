L'exposició sobre el Japó rep prop de 6.000 visitants

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:34

L'exposició 'Japó. Una història d'amor i guerra', la darrera mostra del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE), ha atret un total de 5.820 persones. El comú indica que d'aquestes, el 45% han fet una visita de forma individual i destaca "l'alt interès'" despertat per la mostra, tractant-se d'un públic que visita l'exposició per "interès o desig propi i no per trobar-se en el marc d'un grup organitzat". Els visitants que formen part d'aquesta segona modalitat de visites representen el 55% del total.A part dels grups organitzats turístics, aquesta darrera categoria es compon principalment de grups d'esplais d'estiu, amb un total de 911 infants. El comú destaca que l'exposició ha despertat l'interès dels joves, amb un 11% del públic total -més de 600 persones-, d'entre 14 i 25 anys.La sala temporal del CAEE ha acollit la mostra del 27 de juny al 23 de setembre. A més, en el marc de l'exposició s'han programat 14 activitats paral·leles que han tingut "un èxit de públic clamorós", amb ple a totes les propostes i la participació de 1.099 persones, segons el comú.