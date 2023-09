Espai de diàleg per a famílies d'adolescents al Rusc

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:00

El Rusc, l'espai del servei de Joventut del comú d'Andorra la Vella, recupera demà l'espai de diàleg per a famílies d'adolescents. Es tracta d'una trobada que es realitzarà regularment un cop al mes i que s'emmarca en el projecte 'Trobem-nos'. L'espai de diàleg té com a finalitat resoldre els neguits i els dubtes que puguin sorgir en la convivència.La corporació recorda que per tal de poder participar en aquest espai els interessats hauran de traslladar abans de forma anònima les preguntes que tinguin mitjançant un enllaç. Durant la trobada, els participants oferiran respostes o les solucions que considerin, per tal de posar-les en comú i valorar-les.La primera trobada es farà demà a les 20 hores al Rusc, a l'espai d'informació i dinamització per a joves situat al primer pis de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Les següents es faran el 25 d'octubre, el 22 de novembre i el 20 de desembre.