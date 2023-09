El festival de teatre al carrer acollirà més espectacles

Actualitzada 26/09/2023 a les 06:33

La segona edició del festival de teatre al carrer de Sant Julià de Lòria, el FesTac, acollirà enguany més oferta d’espectacles, segons va informar ahir al matí la corporació en la roda de premsa de presentació de la segona edició de l’esdeveniment. El festival, que se celebrarà entre el 6 i el 8 d’octubre, inclou nou propostes andorranes i nou de fora que oferiran espectacles itinerants, d’humor, de dansa, de foc i titelles per a adults. El FesTac està integrat per nou propostes de companyies del país i nou més de l’estranger, principalment d’Espanya, Itàlia i el Regne Unit. Els espectacles es representaran en diferents espais del centre de la parròquia, com ara la plaça de la Germandat, l’avinguda Verge de Canòlich i el jardí de la bibliotec