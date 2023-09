La Vila Medieval acaba després de tres dies “d'èxit”

L’esdeveniment està “plenament consolidat”, destaca el comú

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mònica Codina, va fer ahir una valoració molt positiva de la Vila Medieval. L’esdeveniment va acabar al vespre després de tres dies en què la parròquia s’ha omplert d’activitats i de públic “d’arreu del país”. Codina va afirmar que la Vila Medieval, de què aquest any s’ha celebrat la 20a edició, és un esdeveniment “totalment consolidat”.



Codina va destacar, del programa d’aquest any, “l’èxit” de les activitats adreçades al públic infantil. A la sínia de fusta, atracció que el comú va fer portar de França, així com al carrusel, van formar-se llargues cues