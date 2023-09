Entrega de les claus del nou local de La Xarranca

Actualitzada 25/09/2023 a les 14:23

El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha fet entrega avui a la presidenta de l'associació de creadors La Xarranca, Mar García, de les claus del nou espai que ocuparan al Parc Central. Les instal·lacions estan ubicades a la zona propera al llac i compten amb 120 metres quadrats que han estat restaurats durant els darrers mesos per adaptar-los a les necessitats del col·lectiu. Fins aleshores el local, que és propietat del comú, estava ocupat pels serveis de manteniment del parc. La Xarranca podrà fer-ne ús com a local pluridisciplinari per un període inicial de dos anys prorrogables, segons indica el comú.