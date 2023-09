El comú reparteix ampolles d'aigua per diluir els orins dels gossos

Actualitzada 25/09/2023 a les 06:21

El comú d’Escaldes-Engordany ha començat a repartir ampolles d’aigua per diluir els orins dels gossos. Aquests envasos es poden passar a recollir al servei de circulació o al servei de tràmits del comú. L’objectiu de la iniciativa consisteix a mantenir els carrers nets i lliures de males olors i, alhora, impulsar una òptima convivència entre les persones que tenen gos i les que no. L’acció queda recollida en la campanya divulgativa que ha engegat el comú i que està adreçada a tota la població. En aquesta campanya es recorda la necessitat de recollir i retirar els excrements de l’animal i netejar la part de la via o del mobiliari públic.