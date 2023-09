Èxit de participació en el mercat d'economia circular i articles reutilitzats

Actualitzada 24/09/2023 a les 06:45

La Massana va acollir ahir a les Fontetes un mercat per fomentar el reciclatge amb parades amb articles per reutilitzar. La presidenta d’Andorra Solidària, Sònia Figueras, va qualificar la iniciativa “d’èxit total”, i va afegir: “Hi estan participant més de 23 parades i no para d’arribar gent”.El mercat està obert a les persones que vulguin muntar una parada amb objectes que ja no utilitzin perquè els visitants se’ls emportin gratuïtament. Des de les onze del matí van començar a esgotar-se molt dels articles, però encara s’hi poden trobar objectes com joguines, roba, sabates, llums, plantes, decoració variada, entre d’altres.La iniciativa d’economia circular sorgeix d’Andorra Solidària, un col·lectiu creat arran de la gestió de donatius per Ucraïna. L’associació ha fet físic aquest mercat arran de la creació d’un grup de Telegam que gestiona.