Èxit de participació al mercat d'economia circular

Actualitzada 23/09/2023 a les 12:42

La Massana està acollint avui i fins a les 14 hores a les Fontetes un mercat per fomentar el reciclatge amb parades amb articles per reutilitzar. La presidenta d'A_S Andorra Solidària, Sònia Figueras classifica d'"èxit total la iniciativa, hi estan participant més de 23 parades i no para d'arribar gent".El mercat està obert a les persones que vulguin muntar una parada amb objectes que ja no utilitzin perquè els visitants se'ls emportin gratuïtament. Des de les 11 hores s'han començat a esgotar molt dels articles, però encara es poden trobar objectes com joguines, roba, sabates, llums, plantes, decoració variada, entre d'altres.La iniciativa d'economia circular sorgeix d'A_S Andorra Solidària, un col·lectiu creat arran de la gestió de donatius per Ucraïna. L'associació ha fet físic aquest mercat arran de la creació d'un grup de Telegam que gestionen i en què la gent pot reglar objectes que no volen o demanar articles que necessiten.