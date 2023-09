Movem Ordino vol que el geriàtric es faci als terrenys de Casa Rossell

Pàmies no considera convenient construir un aparcament a la zona de les escoles

La consellera del grup de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, va reiterar ahir en la roda de premsa posterior al consell de comú que l’espai adequat per construir el centre sociosanitari són els terrenys de Casa Rossell. És a dir, les parcel·les on s’ha projectat el laboratori de recerca en immunologia de Grifols. Les condicions de l’espai, situat a tocar del Valira del Nord, d’una zona boscosa i, alhora, del centre del poble d’Ordino, el fan un bon candidat, va argumentar la consellera, per ubicar-hi l’equipament. Pàmies va criticar que el cònsol major, Josep Àngel Mortés, volgués construir l’edifici als terrenys de