El comú tanca tots els convenis de cessió amb els propietaris de parcel·les de la zona, pas previ a la licitació dels treballs

El ple del consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí els últims quatre convenis de cessió anticipada de vialitat amb els propietaris privats dels terrenys adjacents a la zona on es construirà la desviació. Aquest, tal com va explicar la cònsol major, Olga Molné, és el pas previ i necessari a la licitació dels treballs de construcció del desviament de la Massana i el vial d’enllaç a la Serra de l’Honor. Molné va detallar que la part de les obres que assumiran conjuntament el Govern i el comú sortirà a concurs, si no hi ha imprevistos, abans del final