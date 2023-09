Encamp i 164 municipis catalans guardonats a la 12a Gala Flors d'Honor

Actualitzada 22/09/2023 a les 21:41

Encamp s’ha convertit aquesta tarda en la seu de la 12a Gala Flors d’Honor de Viles Florides, que per primer any s’ha fet fora de Catalunya, territori on va néixer la iniciativa. L’esdeveniment ha tingut lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i ha comptat amb més de 200 representants i autoritats dels 164 municipis de Catalunya i les parròquies d’Andorra. Aquests han estat guardonats amb distincions a les tasques de promoció i transformació de l’espai públic a partir d’espais verds urbans.La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que per a Encamp ha estat tot un "honor" acollir aquest esdeveniment i ha recordat que la parròquia encampadana "va ser la primera en unir-se a la iniciativa Viles Florides". A més, "estem molt contents que la resta de parròquies també s’hi hagin unit".El premi més destacat de la jornada ha estat per a Lloret de Mar, que s’ha endut la Flor d’Or Pere Cabot per la seva trajectòria en el moviment Viles Florides i la diversitat i qualitat en l’aposta del seu patrimoni vegetal.Pel que fa a la distinció de quatre Flors d’Honor, la més alta de la gala d’enguany i de les edicions celebrades fins ara, en total s’ha atorgat a 19 municipis i parròquies, entre ells: Encamp, Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Reus (Baix Camp), Roses (Alt Empordà), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès).