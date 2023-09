El comú escolta la gent gran en qüestions d'urbanisme

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:43

El comú d’Andorra la Vella va iniciar ahir la ronda de contactes amb el col·lectiu de la gent gran per fer-lo partícip dels projectes de reforma urbanística previstos a la parròquia i recollir-ne l’opinió. L’objectiu del comú és recollir opinions i suggeriments de la gent gran perquè les millores urbanes que es preveuen puguin estar adaptades a les seves necessitats.

El cònsol major, David Astrié, va mantenir una trobada amb una trentena de persones, entre les quals hi havia els membres del consell de la gent gran, per exposar-los els projectes en què s’estan treballant. El més destacat és la reforma de la plaça del Poble, del qual ja es va aprovar l’avantprojecte i que preveu dos nivells, zones verdes, espais per als infants i zones cobertes per poder utilitzar la plaça tot l’any.