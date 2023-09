Reobertura de l'Escorxador d'Escaldes-Engordany

Actualitzada 21/09/2023 a les 20:57

El comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat per aquesta nit un concert de petit format amb Kic Barroc Trio a l'edifici de l'antic escorxador, a l'avinguda del Pessebre.Aquest ha sigut el primer acte que ha acollit aquest espai després que el comú hi hagi fet reformes per acollir activitats culturals.La corporació fa temps que treballa en la rehabilitació de l'immoble. Entre altres intervencions, se n'ha refet la teulada i s'hi han instal·lat lavabos nous. L'objectiu del comú és transformar aquest edifici en un espai de creació obert a artistes i també posar-lo a disposició de tota la gent del barri.