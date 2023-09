Portes obertes als centres esportius d'Encamp i el Pas

Actualitzada 21/09/2023 a les 16:50

Els centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa ofereixen entre el 25 i el 29 de setembre jornades de portes obertes per als interessats en provar les activitats dirigides que s'ofereixen a cada espai. El programa contempla un total de dotze modalitats esportives com el cross training, pilates, suspensió, zumba, tonificació, combat, GAC, mobilitat, cycling, aiguagim, core i cycling virtual. Per assistir a les portes obertes cal fer reserva prèvia trucant al 732 700, cada usuari només podrà reservar una plaça.Els programes complets de les activitats dirigides es pot consultar aquí . El comú informa que un cop finalitzi la jornada de portes obertes, a partir de l'octubre, el cost de les activitats dirigides durant tota la temporada serà de 4,30 euros per classe per als socis i de 5,40 euros per als no socis. Els abonaments mensuals tenen un preu de 31,80 euros per als socis, de 36,70 per als no socis i de 20,80 per als majors de 65 anys amb targeta magna.